Vandaalide lõhutud Eesti krooni mälestusmärk seisab taas oma kohal

"Kas on juba teada kes lõhkus?" pärib kõrvalmaja elanik, kes mälestuskivist mööda jalutab, kui omanik parasjagu ohutuslinte kivi ümbert ära võtab. Ta kõneleb, et tervest Eestist käivad inimesed seda pildistamas, tegu on ainsa mälestusmärgiga Eesti kroonile.