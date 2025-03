Lääneranna vallas Voose külas Voosemetsa turismitalu pidav Õnneli Varend meenutas, et perefirma sai esimese majutusloa 30 aasta tagasi 1994. aastal. "Ammu-ammu, eelmisel sajandil," lausus ta. "Oleme väike ettevõte ja see pole olnud kunagi meie peamine ellujäämise allikas. Säästlikult oleme majandanud kogu aeg ja küllap ka kestlikult, kuna oleme kõigest hoolimata kestma jäänud. Ma ütlen ikka, et see on meil olnud nagu kolhoosniku abimajapidamine."