Kunnar Kukk ⟩ Pärnu peaks tarkvaratööstuse arendamisele tähelepanu pöörama

Kes aga tuleb peale turistide Pärnusse elama, teades, et töötasu on siin riigi keskmisest väiksem? Kunnar Kukk, tarkvaraarendusekspert

Samuti on start-up-ökosüsteemi kese üldjuhul tarkvara. Ja miks peaks edule mõtlev ettevõtja sihtima Pärnut, kui siin pole inimesi, kellega tuumiktiimi ehitada? Kapitali kättesaadavus ja võrgustik on Tallinnas märksa atraktiivsem.

Pärnus on heal tasemel reaalaineõpe ja Koidula gümnaasiumist on läinud Tallinna tehnikaülikooli enim õppureid. Kuid kes on juba läinud, see on läinud.

Tarkvaratööstus loob lisandväärtust mujalgi. Kõik traditsioonilise majanduse ettevõtted on muutunud sõltuvaks tarkvaraarendusest ja uued ärimudelid söövad ära senise ettevõtluse, hõlmates tarkvara ja masinõpet. Ka siinne tööstus vajab järgmisel arenguetapil tarkvaraspetsialiste ning automatiseerimis- ja robotiseerimisoskustega spetsialiste. Et viia ettevõtetes ellu rohepööre, on alustuseks tarvis digitaliseerimise ja küberturvalisusega seotud oskusi.

Kui Pärnu linn ei pööra tähelepanu IT-sektori arendamisele ja see jääb ainuüksi ühe mittetulundusühingu kanda, kes muu hulgas on korraldanud linna kaasrahastamisel IT-kogukonna ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks õnne-, NLP- ja UFO-teemalisi seminare, leiame end jätkuvalt keskmise sissetuleku lõksust, meie panus SKTsse on väike ja vaatame väärtusahelas endiselt Tallinna ja Tartu tagatulesid, saades Eesti keskmisest madalamat palka.