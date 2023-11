Liikumisaasta viimane kuu kutsub kogu perega lustima

“Liikumisaastal seadsime eesmärgi tekitada inimestes rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikuma eluviisi vastu ning soovisime näidata, et Eestis on suurepärane taristu, et regulaarselt liikuda, selle kasutamine on kättesaadav ja jõukohane kõigile,” rääkis teema-aasta projektijuht Janne Tomberg. “Sellises võtmes aasta ka lõpetame, kui maakondlike spordiliitude eestvõttel korraldatakse kõikjal Eestis kogu perele mõeldud liikumisüritusi.”