Liikumisaasta tähtsustab oktoobris vaimset tervist

Teema-aasta projektijuhi Janne Tombergi sõnutsi on liikumine üks lihtsamaid ja kättesaadavamaid viise, kuidas hoida vaimset tervist. “Uuringute kohaselt vähendab juba 30 minutit liikumist päevas stressi ja ärevust, parandab vaimset töövõimet, une kvaliteeti ja vastupidavust haigustele,” ütles Tomberg.

Üks lihtsamaid viise vaimset tervist toetada on teha regulaarseid kõnniringe. MTÜ Kõnnime Koos juhendatud jalutusgrupid ootavad uusi liitujaid, pakkudes seltskonda ja toetades harjumuse kujunemist. Jalutusgrupid toimetavad tasuta üle Eesti, kõnnitakse kord nädalas koos spetsiaalse koolituse läbinud grupijuhiga kuni üks tund korraga. Tempo on rahulik, liituma on oodatud igas eas inimesed.