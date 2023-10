Liikumisaasta kutsub novembris reketimänge avastama

Kuu jooksul toimub üle 40 tasuta avatud treeningu, kus tutvustatakse algajatele sulgpalli, lauatennist, padelit ja squash‘i. Treeningud on mõeldud igas vanuses huvilistele. Kogenud treenerid tutvustavad varustust ja annavad näpunäiteid, kuidas mängimisega alustada. Kuivõrd mänguplatsile mahub loetud arv inimesi, siis tuleb enamikule treeningutele registreeruda.

Suvepealinnas on kuuel päeval võimalik proovida padelit vast avatud keskuses Savi tänaval.

«Novembris, kui ilmad lähevad külmemaks ja õhtud pimedamaks, on ennast palju raskem motiveerida uksest välja astuma ja õues liikuma. Seepärast aitame inimestel avastada enda jaoks mängu- ja liikumisrõõmu siseruumides,» ütles liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg. Teaduslikult on tõestatud, et harjumuseks kujunevad lihtsamini tegevused, mis pakuvad rõõmu ja annavad hea emotsiooni. Reketialad pakuvadki põneva mängu ja lõbusa ajaveetmise kõrval tervisele vajalikku füüsilist koormust märkamatult. «Boonusena saab turgutada ajutööd ning toetada oma vaimset tervist mängimise juurde kuuluva suhtluse kaudu.»