Sadama kossutiim pakkus 750 fännile põnevuslahingus võidurõõmu

"Oleme mänginud end raskesse seisu ja iga võit on enesekindlusele ülioluline. Respekt poistele: suutsime kaitses mängida ühe hooaja parima mängu," rääkis peatreener. "Meie jaoks algas play-off täna. Kui oled nii nurka surutud ja iga mäng on tähtis, siis tõmban ennast ka paremini käima – suudan nii end kui poisse paremini motiveerida. Mulle see aura meeldib, eriti kui võidad ka: siis on tõeline nauding olla coach."