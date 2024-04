Eesti looduse tutvustamise retkesari jõuab Pärnusse

Retkedel uuritakse ümbritsevat loodust ja harjutatakse loodusvaatluste tegemist nutirakendusega PlutoF GO. Retked toimuvad kõigis Eesti maakondades enne üle-eestilist loodusvaatluste maratoni 8.–9. juunil. Maratoni käigus panevad osalejad ööpäeva jooksul kirja nii palju märgatud liike kui võimalik. Need harrastusteadusena kogutud andmed on hiljem väärtuslik uurimismaterjal teadlastele.