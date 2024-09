Riigikokku naasev Jüri Jaanson: Peaks olema väga hea põhjus, miks seda võimalust mitte kasutada

Jaanson sedastas töönädala viimasel päeval, et ametlikku kutset pole ta veel saanud, ehkki oravapartei kommunikatsioonijuht oli selleks ajaks saatnud juba välja teate Siim Kallase taandumisest poliitikast ja Jaansoni naasmisest parlamenti. Küll tõdes ta, et tema on Talviste järel nimekirjas järgmine ja too peaks laupäeval loobumisavalduse allkirjastama. Jaanson avaldas, et sellisel juhul annab ta esmaspäeval ametivande.