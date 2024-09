Video ja galerii Eesti keeles suhtlev Süüria sõjapõgenik pakub maitsvat Araabia toitu

Magusaid baklavarullikesi said huvilised teha esimese käeharjutusena, kuna need tahtsid enne ahjupanekut kümmekond minutit külmikus taheneda. Filotainalehele pintseldati sulavõid, millele riputati purustatud Kreeka pähkli ja maitseainete segu. Paberõhuke tainas rulliti kiiresti kokku, enne kui see õhu käes kuivades rabedaks muutus.