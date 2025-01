Horomantika ehk Mida toob aasta 2025 Pärnumaale?

Veebruaris taasavatakse Pärnus kultuuriklubi Tempel . Levimuusika live-esinemisteks mõeldud kontserdipaik võitis 2021. aastal Pärnu kaasava eelarve konkursi. Klubi eelkäija sulgemine nörritas kohalikku levimuusika skeenet, seega on Templi uuesti avamine väga oodatud sündmus.

2025. aasta kevadel määratakse Tammiste lapstapjatele karistus . Kahe poisi võigas tegu raputas 2024. aastal kogu Eestit. Kuriteo toimepanemise ajal 15- ja 16aastased noorukid tungisid 2024. aasta 25. augusti varahommikul kella nelja ajal kange alkoholi ja narkootikumide segajoobe mõju all Tammiste külas 59aastase kohaliku mehe koju ja peksid ta eriti piinaval ja julmal viisil surnuks. Nad filmisid oma veretöö üles, monteerisid kokku video ja jagasid seda internetis.

Suve alguseks valmib Pärnu kolmas autosild . Nii jõuab finišisse pea 20aastase eellooga sillaplaan. Valmivat silda on juba insenertehniliselt ja ehituslikult esile tõstetud, eksperdidki üle ilma selle valmimist kaemas käinud.

Suvel avatakse Pärnus IKEA väikepood. See on Rootsi ettevõtte esimene uut tüüpi esindus Balti riikides. Sinna tuleb näidiste saal ja saab tellida kõiki IKEA tooteid, neist 500 on võimalik kohe kaasa osta. Pärnu poodi tuleb ka Rootsi toidu ala, kus pakutakse rootsipäraseid eineid, näiteks kuulsaid IKEA lihapalle.