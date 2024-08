Sopi-Tootsi tuulepark andis võrku esimese koguse elektrit

Baltikumi võimsaima tuulepargi rajaja Enefit Greeni teatel on pargi 38 tuulikust püsti 28, mis alustavad tootmist järk-järgult. Ülejäänud tuugenite paigaldamine edeneb plaanipäraselt.

Enefit Greeni tuuleenergia ehituse tiimijuhi Janek Lillemägi sõnutsi on ettevõtte eesmärk alustada uutes tuuleparkides elektritootmist esimesel võimalusel.

Sopi-Tootsi tuuleparki tuleb 38 Nordexi tuulikut, millest igaühe nimivõimsus on 6,7 megavatti ja labade diameeter 163 meetrit. Generaator ja käigukast asuvad 159 meetri kõrgusel gondlis. Tuuliku kõige kõrgem punkt maapinnast ehk labade tipu kõrgus tuleb 241,5 meetrit. Pargi koguvõimsus on 255 megavatti.

Põhja-Pärnumaa valda kerkivas Baltikumi võimsaimas tuulepargis alustas roheelektri tootmist kolm esimest tuulikut. 38 tuugenist on püsti 28, mis alustavad tootmist järk-järgult. Tuulepargi lõplik valmimine on plaanitud järgmisse aastasse.

“Lõpusirgel on paneelide alusraamide rajamine ja käib ligemale 112 000 paneeli paigaldus. Tahame alustada elektri tootmisega päikesepargis sügisel. Lõplikult peaks päikesepark valmima järgmise aasta lõpuks,” ütles Enefit Greeni taastuvenergiaprojektide arendamise ja elluviimise juht Rainer Tammus.

Sopi-Tootsi taastuvenergia ala on Baltikumi võimsaim. Igal äripäeval tegutseb sealsel ehitusplatsil paarsada inimest, et püsida töödega graafikus. Tuule- ja päikesepark hakkab eeldatavasti tootma kokku 750 gigavatt-tundi keskkonnahoidlikku elektrit, mis katab umbes kümnendiku Eesti praegusest elektritarbimisest.

Enefit Green on viimase poolteise aasta jooksul alustanud elektritootmist kaheksas uues pargis, millest viis on täielikult valminud ja kolme ehitus jõudnud lõpusirgele. Peale Sopi-Tootsi ehitatakse kaht suurt tuuleparki Leedus. Kelmė I tuulepargis (80 megavatti) on püsti kõik 14 tuulikut ja Kelmė II-s (87 megavatti) rajatakse tuugenite vundamente. Lätis käib Enefit Greeni esimeste päikeseparkide ehitamise eeltöö.