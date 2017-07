A ja O kauplused ja Konsumid hakkavad kandma uut nime

A ja O nime kasutamine lõpetatakse ning selle asemel saavad kauplused sildi asukoha järgi, näiteks Coop Tori kauplus. Kaks suuremat ketti hakkavad kandma nime Coop Konsum ja Coop Maksimarket.

Nimevahetus kaupluste fassaadidel tehakse järk-järgult vastavalt poodide varasematele renoveerimisplaanidele. Üleminekuperiood kestab poolteist aastat.

Nime muutuse eesmärk on Coop Eesti keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnutsi teha tarbijatele arusaadavamaks, et need poed kuuluvad samasse kaupluste perre.