Kuigi mõni võib arvata, et koerte riietamine on moevärk, on see tegelikult meie kliimas paljudele tõugudele hädavajalik. Külma eest vajavad suuremat kaitset eelkõige karvutud, madala rasvaprotsendiga, lühikarvalised ja aluskarvata tõud. Ka kutsikad ja vanad loomad taluvad külma vähem.