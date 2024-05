Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd tõi aprillivaatlustel nähtust esile, et kui eelmistel aastatel on varesepesi Vana-Pärnu metsapargis ehk Mõrra pargis olnud hulgi, siis tänavu on neid seal vaid mõni. Tammekännu hinnangul viitab see asjaolule, et keegi on loata pesi eemaldanud.