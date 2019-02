Simple Sessioni parim eestlane oleks äärepealt tippvõistlusest kõrvale jäänud

Rulavõistlus olümpial

Videomängude staar ja vaieldamatult maailma kuulsaim rulataja Tony Hawk väisas Simple Sessionit ja arutles olümpiamängude teemal.

Kuigi 50aastane legend jätkab rulasõitu aktiivselt, on tema juba selle spordiala minevik. Tulevik on aga põnev – 2020. aastal Tokyos mahub rula esimest korda ajaloos olümpiakavva.

Hawki arvates on suurepärane, kui mõni koduperenaisest kanaema avastab, et rula on nüüd olümpiamängudel, ega ahasta seetõttu, et tema poeg mingi näiliselt põrandaaluse alaga tegeleb. Aga OMi ja rula suhe on tegelikult veidi keerulisem.

“Ma ei taha olümpiamängudele ülemäära palju au anda, et need on nüüd rulasõidu “spordina valideerijad”,” mõlgutas ta mõtteid. “Pigem tundub mulle, et olümpiamängud vajavad meie pakutavat cool-faktorit rohkem kui meie nende heakskiitu! Nad on meeleheitel ja soovivad, et rohkem noori OMi jälgiks, ning rula toob neile suvistel mängudel selle vaatajaskonna.” (PM)