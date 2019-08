Majaperemees sidus Allikukivi külas Alevi teel mahasõidetud kaabli külge ajutise tähisena punaka kileriba. FOTO: Silvia Paluoja

Heitliku ilmaga on keeruline teha silo ja heina või lõigata vilja, sest vihmasagar rikub tööpäeva, sestap on mõistetav, et põllumehed peilivad iga päikesepaistelist päeva ja siis on masinatel tempo taga. Kohe nii suur, et agregaat unustatakse järgmisele maalapile sõites üles.