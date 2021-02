Vallajuht andis oma kommentaaris mõista, et vabaühendust ei kaasatud otsuse tege­misse, kuna ametnikud, vallavolikogu liikmed olid otsustamise juures. Ja nemad on kohalikud elanikud. Elanike enda valitud esindajad.

Minu arvates on vallavanema mõttekild väärt laiemat keskus­telu. Eriti just nüüd, kui poliitikud on alustanud kohaliku omavalitsuse valimiste kampaaniat. Eesti riik toimibki nii, et reakodanik saab sõna sekka öelda korra ­nelja aasta tagant. Ülejäänud ajal tuleb leppida otsustega, mille lange­tavad need, keda valisime. Nii kogu riigis kui koduomavalitsuses. Esindusdemokraatia.