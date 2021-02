“Läbi aegade on valikraiet küll kiidetud, küll laidetud. Osalemine valikraiet uurivas teadusprojektis on meile oluline, sest tahame teada, milline on peale valikraiet uue metsa väljakasvatamise tulemus erinevalt kujunenud puistutes,” ütles RMK peametsaülem Andres Sepp.

Sepa sõnul on riigimetsa majandajale oluline, et kui raiega tuuakse metsast välja väärtuslik puit, tuleb kindlustada samaväärse männimetsa uuesti kasvamine. Peametsaülem leidis, et Eesti riigimetsa majandamine peab olema teaduspõhine. “Praegu puuduvad meil valikraies laiemad kogemused, vastavad katsealad ja teadustulemused,” selgitas ta.

“Kuna valikraiet on Eestis äärmiselt vähe kasutatud ja uuritud, siis Eesti maaülikool püüab seda lünka täita koostöös RMKga,” ütles Eesti maaülikooli metsandusprofessor Veiko Uri. Et teadustulemusi oleks Eesti tingimustes võimalik kasutada mitmekülgselt, rajatakse valikraie katsealad nii Kagu-Eesti palu- ja laanemetsadesse kui ka Edela-Eesti luitemännikutesse. Uri sõnul on uuringu peaeesmärgid hinnata valikraie mõju metsa süsinikusidumisele ja selle majanduslikke külgi.

Valikraie katsealadena soovitakse kasutada viit metsaeraldist, mis jäävad vana Riia maantee äärde Kabli ja Ikla vahelisele alale, mille pindala on ligikaudu kaheksa hektarit. Valikraiel võetakse maha vaid osa puid ja peale raietöid aidatakse kaasa uue männimetsa kasvule. Need katsealad paiknevad lähestikku metsaga, kus läinud aasta lõpus tehti aegjärkne raie. Aastate jooksul selgub, kas ja kuidas erinevad kaks majandamisviisi metsa taastumise, süsinikusidumise poolest ja majanduslikult.

RMK tegi möödunud aasta lõpus vana Ikla maantee ääres luitemetsas aegjärgset raiet, mille kohus kohalike taotlusel peatas ja keskkonnaamet hiljem tühistas. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Häädemeeste vallavanema Karel Tölbi sõnutsi andis vald teadusprojektis osalemiseks vajaminevaks valikraieks nõusoleku, kuna kohalike elanike soov on säilitada piirkonnas ilusad elujõulised männimetsad. Tema jutu järgi on oluline teada, kuidas seda teha mitte ainult arvamise, vaid ka teaduslike faktide najal. Vald koostab uut üldplaneeringut, milles määratakse, kuidas valla metsa tuleb majandada.

Valikraiet uuritakse teadusprojekti “Valikraiete mõju metsaökosüsteemi süsinikubilansile ja majanduslikud aspektid” käigus.