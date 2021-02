Häädemeeste vallavanem: MTÜd ei pidanudki metsaraie arutelule kaasama

MTÜ Ranna­männiku Kaitseks on pettunud, et Häädemeeste vallavalitsus ja riigimetsa majandamise keskus (RMK) ei kaasanud kohalikke plaanitava valikraie arutelule, kuigi kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade kohta käivate raiete puhul on kohalikke kaasata kohustuslik. Pealegi oli Häädemeeste vallavanem Karel Tölp varem koostööd lubanud.