Aktiivseid koldeid on maakonnas kuus, neist nelja pole viimastel päevadel uusi nakatunuid lisandunud.

Kaks kõige värskemat kollet, kuhu ühtlasi nakatunuid lisandus, on laste tantsulaager 35 ja tutvuskonna kolle kuue uue viiruskandjaga.

Terviseameti Lääne regiooni vaneminspektori Lea Kiisi sõnul on amet sel nädalal korraldanud ühe laustestimise – ettevõttes.

"Haigestumise näitaja 100 000 elaniku kohta on Tori vallas tõesti kõrge. See näitaja oleneb ka piirkonna rahvaarvust," tõdes Kiis ja nentis, et selle otsest põhjust ei saa nimetada.