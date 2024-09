Rabast leitud pommide kohta lehest lugenud pärnakas taipas, et tema hoovis lebab samasugune lõhkekeha

Pärnu Postimees kirjutas 10. septembril, et Pärnu lähistelt leiti ohtlikud lõhkekehad. Pärnakas, kes lehelugu lugema juhtus, tundis artikli juures olnud foto järgi ära, et tema kinnistul kivihunnikus on täpselt samasugune teise maailmasõja aegne lennukipomm. 43 kilo kaaluv, 110 sentimeetri pikkune ja 21 sentimeetrise läbimõõduga lõhkekeha on valatud kiiresti kivistuvast tsemendimassist. Pommi päisosas olevas metallist koonuses asub keermega metallplaat, kuhu paigaldatakse sütik.