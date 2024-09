Kas teie kodus on suitsu- ja vingugaasiandur? Kontrollijad tulevad peagi

"Kontrollisime eelmisel aastal suitsuandureid ligikaudu 5500 kodus ning leidsime, et töötav suitsuandur oli puudu veerandis. Teeb väga murelikuks see, et kui täna juhtuks tulekahju, siis pea veerandis Eesti kodudes suitsuandur sellest teada ei annaks, sest seda lihtsalt ei ole või pole see töökorras. Töökorras suitsu- ja vingugaasianduri olemasolu peab olema sedavõrd loomulik nagu töökorras pidurid autol," rääkis päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala ning lisas, et oma kodu ja pere ohutuse eest peab igaüks ise hoolt kandma.