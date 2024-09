Liivi lahe meretuulepargi kaablikoridori asukoha üle algab arutelu

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku Anne Martini sõnade kohaselt on planeerimisprotsessi siht leida elektriühendusteedele asukoht, millel on vähene mõju inimestele ja loodusele, kuid mis on majanduslikult teostatav. "Eriplaneeringust puudutatud kinnistu omanikele on saadetud täpsem info, et hoida neid projekti arenguga pidevalt kursis. Ehkki trassi täpne asukoht ja maavajadus selgub planeerimisprotsessi käigus eeldatavasti 2026. aastaks, annavad esmased alternatiivid juba aimduse tulevastest ühendustest," ütles Martin.