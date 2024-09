Nädalavahetusel plahvatas telefon, süttis mööbel ja sähkude akud süütasid hoone

Põleng toimus ettevõtte laoruumis, kus käsitletakse elektriliste tõukerataste akusid. Lääne päästekeskuse tulekahjude menetleja Raido Metsa sõnul toimub laoruumis igapäevaselt akude ülevaatus ning tehakse ka pisemaid parandustöid. "Tegemist on paraku kõige ebastabiilsema ja ettearvamatu kogumiga: ruumis ladustatakse tööprotsessi ajal suurel hulgal akusid kastides ning üldjuhul saadetakse mittekõlblikud akud jäätmejääma või tõstetakse ruumist õue. Sellel korral jäi see mingil põhjusel tegemata," selgitas Mets.

Kiire reageerimise tõttu tuli kõrval paiknevatele akukastidele ei levinud. Lisaks täitis oma eesmärgi bokside vaheline tuletõkkesektsioon, mis ei lasknud tulel edasi kõrvalruumidesse minna. "Tegemist on uuema hoonega, kus on olemas kõik nõutavad tuleohutuspaigaldised. Tulekahju tõttu sai ruum paraku ulatuslikke suitsu-ja tahmakahjustusi ning välisseina paneelid paindusid kuumusest läbi," tõdes tulekahjude menetleja ja selgitas, et nii nagu ettevõtetes on äärmiselt oluline jälgida akude ohutust ka kodus. "Kindlasti ei tohiks kodus ladustada erinevaid akusid, mis on saanud viga või on muul põhjusel kasutamiskõlbmatud. Nende koht ei ole kodus vaid tuleks esimesel võimalusel viia jäätmejaama."