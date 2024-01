Vaprus alustas uut aastat võidukalt. Prins: Oli hea esimene eksam

“Esimene kontrollmäng peetud ja mul on hea meel, et saime mängida vastasega teisest riigist, kelle vastu tavaliselt ennast proovile panna ei saa. Mäng oli okei ja olen nähtuga rahul: saime mängitada 17 erinevat mängijat ja kõik said minu silmis hästi hakkama,” kinnitas Vapruse peatreener Igor Prins. “Suutsime liikuda rünnakutele erinevate kombinatsioonidega ja kaitses olime hästi organiseeritud. Mõni mängija sai proovida ka erinevaid positsioone ning ka selle väljakutsega saadi ilusti hakkama. Oli hea esimene eksam selleks hooajaks ja ettevalmistus jätkub töiselt.”

“Meil on väga hästi läinud, tuumik on koos. 98 protsenti tiimist on komplekteeritud ja üle ühe-kahe mängija meeskonda ei lisandu,” ütles eelmisel nädalal Prins, kelle jutu järgi on sõlmitud leping 19 mängijaga. Peale selle treenib tiimiga kuus noort oma klubi kasvandikku.