Algas Pärnu loometalgute ideekorje

Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse spetsialisti Gerli Umala sõnade kohaselt andis eelmisel aastal toimunud esimeste loometalgute kogemus kinnitust, et see ettevõtmine rikastab linnaelu. "Kui kogukonna liikmed ise pakuvad ja teostavad ideid linnas või maakonnas uute võimaluste loomiseks, võetakse need ka hästi vastu," märkis Umal.