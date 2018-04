Pärnu, Tartu või Selver: kas keegi suudab peatada Saaremaa?

Nii Pärnu kui Tartu on sel hooajal korra finaalis mänginud, ent mõlemas matšis tuli neil tunnistada Saaremaa 3:2 paremust. Pärnakad kohtusid saarlastega Balti liiga finaalis, Tartu karikafinaalis.

Veerandfinaalis alistas Pärnu TTÜ, seal anti mitmele põhimehele puhkust, põhisidemängija Markkus Keel oli haige ning pärast seda vaevles seljaprobleemide küüsis. Nüüd on aga temagi tagasi rivis.

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel tõdes, et tegu on äärmiselt võrdse paariga. "Senised mängud on olnud äärmiselt tasavägised ja miski ei näita, et see seeria võiks ühepoolseks ja lühikeseks kujuneda," usub Keel. "Selge see, et mõlemad tahavad hooaja sellises faasis endast kõik anda."

Bigbankil pole Keele arvates üht suurt tugevust ega ka nõrkust. „Nii nagu meiegi on Tartu samuti kohati üsna ebastabiilselt esinenud. Neil pole sellist üht super elementi, et kui see töötab, siis vastasel poleks variantigi. Samuti pole neil üht väga nõrka kohta, et saaks nad ühe asja peale rõhudes ära murda," ütles Keel.

Pärast Balti liiga veerandfinaalis konkurentsist langemist pani Bigbanki senine juhendaja Oliver Lüütsepp ameti maha ja ohjad võttis üle enne Lüütseppa Tartu meeskonna peatreenerina tegutsenud Andrei Ojamets. Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis alistati kindlalt Järvamaa võrkpalliklubi tiim.

Ojamets pole seega saanud meeskonna eesotsas eriti pikalt olla. "Kaks nädalat on muidugi väga lühike aeg, et meeskonnas mingeid suuri muutusi teha. Eks kahe võistkonna juhendamine ole keeruline, aga midagi pole teha ja tuleb hakkama saada," lausus Ojamets, kes peale selle juhendab TÜ/Eedeni naiskonda.

"Ei saa kindlasti öelda, et Oliveri ajal midagi valesti tehti, karikafinaal kaotati Saaremaale ju napilt 2:3. Väikesed muudatused olen teinud, aga veerandfinaalid Järvamaaga ei näidanud veel meie nõrku kohti mulle kätte, nüüd on vastane vähe teisest puust. Meeskonna töötahe on hea ja sisekliima samuti, eks ebaõnnestumised ole meestele au pihta käinud ja tahetakse end tõestada," rääkis Ojamets.

Ojametsa sõnade kohaselt saab seerias määravaks eelkõige vaimujõud. "Pärnu on näidanud väga võitluslikku mängu. Head servijad on nii meil kui neil ning servist ja vastuvõtust algab kõik," lisas tartlaste peatreener.

Pärnu ja Tartu vahelise seeria avamäng toimub pühapäeval Pärnus, teine matš neljapäeval Tartus.

Saaremaa on sel hooajal võitnud juba kaks karikat, detsembris krooniti Urmas Tali juhendatav meeskond Eesti karikavõitjaks, märtsis võideti Balti liiga trofeegi. Esimest hooaega tegutseva Saaremaa isu pole sellega aga raugenud ja auhinnakappi tahetakse lisada viimane saadaval karikas.

Peatreener Tali ütles seeria eel, et meistriliiga põhiturniiri võiduga tagatud koht otse poolfinaalis kulus marjaks ära. "See vahenädal tuli kasuks küll, mehed said taastuda ja oleme rahulikult valmistunud," lausus Tali, kinnitades, et kõik mängijad on poolfinaalseeriaks rivis.

Seda, et Saaremaast on hooaja jooksul favoriit kujunenud, mistõttu on ülejäänud meeskondadel just nende võitmiseks eriti suur isu, peab Tali loomulikuks. "Nii ta kipub olema: alati tahetakse favoriidist jagu saada, eks me ise ole selle "jama" kokku keeranud," sõnas juhendaja huumoriga. "Selveri meeskonnas on nooruse uljust ja hullust, aga ka juba natuke kogemust. Loodan, et pakume fännidele põnevust, aga mitte ülemäära palju."

Selver tegi kahe hooaja vahel läbi noorenduskuuri ja sel hooajal pole neil ühtegi välismaalast ning tooni annavad noored mängumehed. Seejuures on Selver ainus Eesti klubi, kes põhiturniiril Saaremaa alistada suutis. Veerandfinaalis lülitati konkurentsist Rakvere.