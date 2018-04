Kolledžis tuleb juttu haldusreformijärgsest politseitööst

Lääne prefektuuri teabebüroo juht Argo Tali usub, et professor Cordneril on politsei juhtimise korraldamise ja kogukonnaga koostöö tegemise kohta palju õpetada. „Pärast haldusreformi on hästi tähtis see, et kõikidel kogukonnas turvalisusega tegelevatel koostööpartneritel tekiks ühine arusaam, et nad ei ole üksi ja selleks, et saada paremaks, tuleb koostööd teha senisest veel rohkem. Kindlasti tulevad siin kasuks teiste riikide kogemused,“ rääkis Tali.