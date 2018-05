Horoskoop, 4. mai 2018

Meediaga suhtlus ja autoriteetidega läbisaamine on raskendatud. Ära lase sellel ennast morjendada. Keskendu iseendale. Hea päev õpinguteks.

Suhted on jahedavõitu. Ära muretse, sa ei ole selles süüdi. Inimesed on veidi pinges.

Sul tuleb raske töö tege­mine kerge vaevaga, kuna soovid, et kõik oleks korras. Sead kohustused prioriteediks.

Lapsed võivad tunduda suurenenud vastutuskoormana. Nad kompavad piire, mis on lubatud ja mis mitte. Romantilised suhted on leiged, sest inimeste mõtted on mujal.