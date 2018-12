Weekend, Aadu Sitapea ja vallandamine ehk enim loetud kultuurilood aastal 2018

Pärnu linnavalitsus vabastas linnaorkestri direktori Krista Kingo päevapealt ametist, sest ei pidanud tööandjana võimalikuks töösuhet jätkata. Kollektiivi liikmed nentisid, et Kingoga mindi vastuollu jõulise enesekehtestamise ja jäikuse tõttu probleemide lahendamisel.

Ürituse korraldajad leidsid, et Pärnus on raske teha jätkusuutlikku ja kasumit teenivat festivali. Mõte kolimisest oli teada linnalegi ja juba tänavuse muusikapeo ajal. Nii märkis abilinnapea Rainer Aavik, et suvepealinna tuleb leida teistlaadi üritus, mis kultuurielu elavdaks.