Sadama korvpallimeeskond jäi taas "pärnakatele" alla

Soojendusel nägi huvitavat vaatepilti, kui peale Sadama tiimi liikmete oli platsil trobikond pärnakaid. Tehnikaülikooli meeskonnas oli neid koguni seitse: peatreener Rait Käbin, abitreener Kris Killing, mänedžer Raido Ringmets ning mängijad Toomas Raadik ja Norman Käbin. Noorteklassides said kossuhariduse siin ka Reni Alvin Kuimet ja Sander Viilup. Vilemees Hendrik Laaski on suvepealinlane.

Sadama peatreener Heiko Rannula sõnas mängujärgses intervjuus, et individuaalse kaitsega jäädi hätta. "Kümme kuni 15 rünnakut olid sellised, kus olime 20 sekundit hästi kaitses, aga siis keegi individuaalselt eksis. Sõprusmängud läksid meil väga hästi, aga täna oli mingi kramp sees. Tuleb tunnistada, et TalcTech on meist parem meeskond. Play-off'i koht on veel saadaval," rääkis Rannula.