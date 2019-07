Sadama tulevikulootus jätkab pronksitiimis

Praegu U18 noortekoondises madistaval Lootusel on siht silme ees. “Soovin kindlasti mängida ennast rotatsiooni ja saada kõvasti mänguminuteid ja kogemust,” lausus ta tulevat hooaega silmas pidades.

Sadama peatreener Heiko Rannula jagab Lootusele näpunäiteid U18 koondisestki, kuna tal on täita abitreeneri roll. “Erilisi ettevalmistusi ei ole teinud algavaks hooajaks, kuid Rannula annab nõuandeid, mida paremini teha ja mida mingis situatsioonis otsida, kuid praegu keskendume ikka koondise tegemistele,” rääkis Lootus.

Varem on ääremängija kätt proovinud Leeduski. Kunagi soovib ta kindlasti välismaale naasta. “Aga selleks on vaja head pakkumist ja kindlat kohta. Praegu keskendun enda arendamisele ja Pärnu on selleks ideaalne koht,” kinnitas noorkorvpallur.