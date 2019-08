Lugeja kirjutab: Bussis ei teadustata peatusi

Nimelt valmistab sõitjale nördimust, et Atko bussides ei teavitata reisijaid peatuse nime suhtes, mistap tihti väljutakse vales peatuses. Muret teeb see just vanematele inimestele. "Olen maha läinud kord peatus varem, kord hiljem," rääkis naine. "Kevadel, kui aknast välja ka ei näinud, läksin maha linnavalitsuse juures, kust tuli tagasi marssida."

Kirja autor on korduvalt sohvrilt palunud, et vajalikus peatuses sõitjat teavitataks. Aga enamasti tulutult. "Paistab, et isegi juht ei teadnud seda. Seisis tükk aega Paikuse kooli ees, kuigi keskus on üks peatus edasi," tõi ta näite, viidates Paikuse keskuse peatusele.