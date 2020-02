MMA-ässad toovad ju-jutsu elava legendi suvepealinna

MMAcese eestvedaja ja treener Vallo Kappak käis tänavu juba viiendat talve järjest BJJ kodumaal Rio de Janeiros treeninglaagris. Aasta-aastalt on talle järjest rohkem uksi avanenud ja treener on tutvunud sealsete staaridega.

Suur oli aga Kappaku üllatus, kui tema treener kutsus saali pärnakat üle vaatama Reyson Gracie, kelle isa Carlos Gracie on BJJ rajaja. Pärnaka sõnutsi on Reyson BJJ üheksanda taseme punase vöö omanik, mille saamiseks tuleb spordialaga tegelda üle 70 aasta. Reyson on 77aastane.