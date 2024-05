Riik võttis kinnistusraamatu päringud pihtide vahele

Justiitsministeerium saatis avalikule kooskõlastusele eelnõu, mille eesmärk on muuta eraeluandmed paremini kaitstuks. Pressiteates tuuakse esile, et paljud inimesed on mures, et kinnistusraamatu kaudu on praegu võimalik lihtsa vaevaga leida nende elukoht.