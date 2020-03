Olümpiasportlased saavad treenida Pärnu Kalevi sõudebaasis

„Et meie spordikuulsustel säiliksid võimalused olümpiamängudel edukalt esineda, on vaja tagada turvalised treeningutingimused ka eriolukorras. Tippsportlased on harjunud elama režiimil, mis minimeerib haigestumise võimalused, seetõttu ei kujuta erisuse kehtestamine suurt ohtu viiruse laiemaks levikuks,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Audentese spordikeskuses ja Pärnu Kalevi sõudebaasis saavad treenida valitud tippsportlased, kes juba on taganud pääsu olümpiamängudele või on tugevad kandidaadid, et kvalifitseeruda.