Kurvaks tegevad numbrid Pärnumaalt: üks surnu ja veel kümme viirusdiagnoosi

Pärnumaal tehti viimase ööpäeva jooksul 92 testi, üldse on neid maakonnas tehtud 2240.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam ütles, et täna helistatakse läbi positiivse testitulemuse saanud inimesi, et teada saada, kus nad võisid nakatuda ja kellega on kokku puutunud.