Mis tunne on olla president ja kas see on ka raske? – Kristofer

Mul on elus kolm korda olnud niimoodi, et minu riik on mind kutsunud, et “ole hea, tule ja aita!”. Ükskord kutsus peaminister Mart Laar. Osalt oli keeruline oma perekonna ainukese toitjana minna väiksema palga peale, aga ma mõtlesin siis ja olen sellele kindlaks jäänud edaspidi: kui minu riik kutsub mind ja me tegime selle riigi endale nüüdseks 30 aastat tagasi (toona kümme aastat tagasi), tuleb minna ja teha. Kui niimoodi vaatad, on see sinu kohustus ega ole sulle üldse raske ega kerge küsimus.