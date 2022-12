Tipp-10 ⟩ Legendaarsest ärimehest tehtud filmist maakonna tantsupeoni: Pärnu Postimehe selle aasta enimloetud kultuurilood

“Esimene kapitalist” on pisarateni liigutav lugu emast ja ärist, Pärnu kadunud pojast, karismaatilisest ärimehest, kellest valminud katkendlik ja õõnsaks võttev film tekitab vaatajas millegagi võrreldamatu häbitunde.

Mõelda, mis kõik võinuks praegu Pärnus teisiti olla. Mees ja tema süda on väsinud ning ta tunnistab isegi, et talle tehti kambakas. Lepp on nagu sügisleheke kord pärituules, kord sihitult tormis lenneldes kõik üle elanud.