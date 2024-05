Eestis pole kunagi varem püstitatud nii suuri tuulegeneraatoreid, kui hakkavad olema Tootsi lähedal Enefit Greeni pargis. Enamik meist on jooksnud koolis kehalise kasvatuse tunnis 60 meetrit, nüüd jookseme veel 20 meetrit ehk just nii pikad on Saksa firma Nordexi ehitatud tuulegeneraatori tiivikud.