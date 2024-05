Wendre ASi endisi juhttöötajaid puudutavas kohtuasjas käib vaidlus eeskätt selle üle, kas nad lõid ärisaladust rikkudes Wendrelt kliendid üle. Nii prokuratuur kui tsiviilhagi esitanud Wendre leiavad, et just nõndaviisi jäi Pärnu tekstiilitootja kundedest ilma ja sai kahju. Teine pool on seisukohal, et kliendid vahetasid tellijat vaba turumajanduse oludes ja mingit rikkumist pole olnud.