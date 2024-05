Hoiatus Ilm kisub heitlikuks

Esmaspäeva pärastlõunal ja õhtul on Pärnu-, Viljandi-, Valga-, Võru-, Põlva- ja Tartumaal oodata äikest, millega kaasnevad tugevad, üle 15 meetri sekundis puhuvad tuuleiilid. Kohati võib sadada rahet. Õhutemperatuur on 18–24, sajuhoogude all ja rannikul 15 kraadi ümber.