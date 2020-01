Linnavalitsuse töötajatele terendab palgatõus

See on keskmiselt niisama suur kui linna allasutuste nagu koolide, lasteaedade, kultuuriasutuste töötajate palgatõus.

“Palku soovitakse tõsta selleks, et linnavalitsuses töötavad eri spetsialistid väiksema palga tõttu töökohta ei vahetaks,” selgitas Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar. “Näiteks suudavad ehitusfirmad maksta objektijuhtidele tunduvalt enam kui linnavalitsus oma töötajatele. Juriste on raske leida, sest erafirmades on palgad suuremad.”

Roosaare selgituse kohaselt teeb ettepaneku konkreetsete teenistujate palgatõusu suhtes struktuuriüksuse juht. “Tean, et nad lähtuvad eeskätt kahest asjast: kui kellegi palk on väga madalaks jäänud, tõstetakse seda suurema protsendi võrra; kui hea spetsialisti erialase tööjõuturu palganumbrid on suuremad või tahetakse uusi inimesi palgata, võidakse tema palka keskmisest enam tõsta,” rääkis Roosaar. “Ülejäänute palgatõus on seetõttu kuuest protsendist väiksem.”