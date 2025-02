Zalõbin rääkis, et tal on ühes võetud kõik vajalik: alates Soome kelgust, millega on mugav jääl liikuda, kuni jääpuuri ja nelja isesuguse õngeni. "Proovin ühe ära – kui kala ei võta, kasutan teist," selgitas ta ja lisas, et loeb ka ridva otsa pandud peibutise värv.