"Aitamine on õige," arvab hädaabikõne eest tunnustuse saanud lasteaiaealine Romek Suu.

Juuliõhtu Pärnu linna väikeses kortermajas. Janika Laas on laste, kuueaastase Romeki ja viiekuuse beebiga kodus. Kõik on rahulik, kuni ühel hetkel tunneb Jaanika tugevat kõhuvalu ja avastab, et ei suuda end enam liigutada ega rääkidagi. "Ole hea, kutsu mulle kiirabi," palub ta poega. Poiss ei kahtle hetkekski: ta võtab ema telefoni, valib numbri 112 ja vastab rahulikult kõikidele päästekorraldaja küsimustele.