Kaitsetööstuspargis tahab tegutseda 22 ettevõtjat

Riigikogu liige Tõnis Lukas küsis riigikogu infotunnis, miks võtab kaitsetööstuspargi rajamine nii kaua aega ja planeeringut ei ole kehtestatud, olgugi et pargi viis võimalikku asukohta on välja valitud.

“Meil on kiire, kas või selleks, et anda oma tootjatele või partneritele võimalus hakata kiiresti tootma oma turule, väljapoole moona, droone,” põhjendas Lukas.

“Praegu paistab, et kõige optimistlikuma plaani kohaselt hiljemalt augustis saab valitsus selle eriplaneeringu kehtestatud. Ma toon teile lihtsa näite, et kui me nüüd selle eriplaneeringu teeme ära 14 kuuga, siis tavapäraselt on eriplaneering, näiteks Soodla harjutusalal, võtnud juba seitse–kaheksa aastat,” seletas minister.