20 aastale läheneva jurististaažiga Eva Kruuse avas mõne kuu eest kodualevi peatänava ääres õigusbüroo. "Pean vajalikuks, et selline teenus on ka maapiirkonna inimestele lähemal, et neil oleksid paremad võimalused oma õiguste eest seista," põhjendas vastne õigusbüroo omanik. "Ega Pärnus ka juriste meeletult nüüd pole, tihti tuleb Tallinna minna. See on kauge, tülikas ning lüüakse käega," teab Kruuse. Kodukandi inimesed, kellele kehtib erihind, on naise kinnitusel teenuse hästi vastu võtnud. Tööd jagub.