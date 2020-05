Uuenenud haigla nõukogu valis esimeheks linnapea

Linnapea jutu kohaselt jäi nõukogu haigla senise tööga üldjoontes rahule, kuid andis majandustegevuse asjus suuniseid. “Kuna plaanilises ravis on olnud paus ja selleks, kuidas haigekassa haiglale maksab ja kuidas eriolukorra ajal arstiabi tasustatakse, on kasutuses praegu teistsugused mehhanismid. Sellest sõltuvalt me haiglale teatud suuniseid andsimegi,” märkis Kosenkranius.

Maiste kohta ütles meer toona, et ta oli juba pikalt tahtnud ametist lahkuda. Parteitu Altjõe tagasikutsumise põhjused on jäänud tänini veidi segaseks. Siiski on Kosenkranius kinnitanud, et tal polnud Altjõe tegevusele midagi ette heita, vaid eesmärk on tugevdada sidet linna ja sellele kuuluva ettevõtte vahel.