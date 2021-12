Nädalavahetusel läheb mitmel pool Pärnumaal paugutamiseks

Paugutamist kuuldes ei ole tarvis siiski peitu pugeda, sest tegu on Kaitseliidu õppusega ja lahingutegevust matkitakse paukpadrunitega.

Kaitseliidu Lääne maakaitseringkond ühes liitlaste ja partneritega korraldab 3.–5. detsembrini õppuse Orkaan XV. Orkaan on Pärnumaa, Saaremaa ja Lääne malevat ühendav iga-aastane õppus, kus harjutatakse riigikaitselist tegevust.

Lahingute ajal võib müratase olla mõnes piirkonnas kohati harilikust kõrgem, öisel ajal lahingutegevust siiski ei toimu. Lääne maakaitseringkonna pealiku kolonelleitnant Tõnu Miili kinnitusel järgitakse paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid kasutades ohutuseeskirja ja tagatud on nii osalejate kui kõrvaliste isikute turvalisus.

Kuna nädalalõpul on liikvel tavapärasest rohkem Kaitseliidu ja koostööpartnerite masinaid ja inimesi, palub Miil olla õppuse alal eriti tähelepanelik ja jälgida muutuda võivat liikluskorraldust.

Kui möödunud aastal toimus suurõppus koroonapandeemia tõttu vähendatud kujul, siis tänavu taas plaanipäraselt. “Enamik tegevusest toimub hajutatult ega ole selles mõttes sellist ohtu nagu eelmisel aastal. Siis tuli see kõik meile ootamatult,” selgitas Kaitseliidu Pärnumaa maleva teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spetsialist Jaanus Mehikas.

“Meie eesmärk on kaitsta ja toetada kogu oma elanikkonda mis tahes kriisi korral ja seda saab harjutada üksnes tsiviilkeskkonnas. Kindel on, et selleks vajame kohalike elanike tuge, ja ma tänan kõiki selle toe eest,” lisas Miil.